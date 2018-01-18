Николаев стал седьмым на 11-м этапе «Дакара» и упустил лидерство в общем зачёте

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Экипаж под руководством Эдуарда Николаева финишировал седьмым на 11-м этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков.

Николаев столкнулся с проблемами на трассе и преодолел дистанцию длиной 280 км за 5 часов 56 минут 25 секунд.

Первым финишировал экипаж белоруса Сергея Вязовича (5:14.10). Вторым стал аргентинец Федерико Вильягра (отставание 1 минута 24 секунды), третьим — россиянин Дмитрий Сотников, также столкнувшийся с проблемами на трассе (+28.51). Николаев отстал от победителя на 42 минуты и 15 секунд.

Экипаж российской команды Айрата Мардеева показал восьмое время (+55.28).

Николаев опустился на второе место в общем зачёте грузовиков с результатом 40 часов 5 минут 34 секунды. Лидирует Вильягра (39:49.27), третьим идёт Вязович (43:11.49).

Ранее Николаев занял четвёртое место на десятом этапе «Дакара»

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