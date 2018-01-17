Николаев занял четвёртое место на десятом этапе «Дакара»

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Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под руководством Эдуарда Николаева закончил на четвёртом месте десятый этап ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков.

На этапе, проходившем в Аргентине, Николаев показал результат 5 часов 54 минуты.

Призовые места остались за коллективами под управлением голландца Тони ван Генугтена, аргентинца Федерико Вильягры и белоруса Сергея Вязовича.

Экипаж Николаева продолжает лидировать в общем зачёте грузовиков.

Ранее руководитель «КамАЗ-мастера» поддержал решение отменить девятый этап «Дакара».

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