Николаев занял четвёртое место на десятом этапе «Дакара»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под руководством Эдуарда Николаева закончил на четвёртом месте десятый этап ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков.

На этапе, проходившем в Аргентине, Николаев показал результат 5 часов 54 минуты. Призовые места остались за коллективами под управлением голландца Тони ван Генугтена, аргентинца Федерико Вильягры и белоруса Сергея Вязовича. Экипаж Николаева продолжает лидировать в общем зачёте грузовиков. Ранее руководитель «КамАЗ-мастера» поддержал решение отменить девятый этап «Дакара».