ПСЖ забил восемь мячей «Дижону» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу, Неймар оформил покер

«Пари Сен-Жермен» дома разгромил «Дижон» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча завершилась со счётом 8:0 в пользу гостей.

Покер оформил Неймар (42-я, 57-я, 73-я и 83-я минуты), дубль на счету Анхеля Ди Марии (4-я и 15-я), по одному голу забили Эдинсон Кавани (21-я) и Килиан Мбаппе (77-я).

Нападающий Эдинсон Кавани повторил рекорд Златана Ибрагимовича по голам за ПСЖ во всех официальных турнирах. У обоих футболистов по 156 голов в составе парижского клуба.

После 20 туров ПСЖ идёт на первом месте (56 очков) с 11-очковым преимуществом над ближайшим преследователем «Лионом». «Дижон» занимает 11-е место (25 очков).

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приняла решение отменить вторую жёлтую карточку и, соответственно, удаление игрока «Нанта» Диего Карлоса, которого ударил арбитр Тони Шапрон в матче Лиги 1 с ПСЖ.