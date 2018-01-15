Французская лига отменила красную карточку футболисту, которого ударил арбитр

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приняла решение отменить вторую жёлтую карточку и, соответственно, удаление игрока «Нанта» Диего Карлоса, которого ударил арбитр Тони Шапрон в матче Лиги 1 с ПСЖ.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В концовке встречи Карлос ненамеренно задел Шапрона, который затем ударил футболиста по голеностопу и показал ему второе предупреждение.

Таким образом, Карлос сможет принять участие в ближайшем матче чемпионата Франции с «Тулузой».

Ранее сообщалось, что арбитр извинился перед футболистом «Нанта» за удар во время матча чемпионата Франции.