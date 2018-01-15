Арбитр извинился перед футболистом «Нанта» за удар во время матча чемпионата Франции

Главный арбитр матча 20-го тура Лиги 1 между «Нантом» и ПСЖ Тони Шапрон принёс извинения футболисту домашней команды Диего Карлосу за удар ногой.

«Во время игры меня задел Карлос. Я почувствовал резкую боль в месте недавнего повреждения и попытался ударить игрока», — приводит слова Шапрона AFP.

Арбитр отметил, что его поступок был неуместен, и извинился перед Карлосом.

«Я также отправил в дисциплинарный комитет дополнительный отчёт с просьбой снять предупреждения с футболиста, так как увидел, что касание не было намеренным», — добавил он.

Шапрон был временно отстранён от работы.

Ранее сын легендарного тренера МЮ раскритиковал работу арбитров в Англии.