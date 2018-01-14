Сын легендарного тренера МЮ раскритиковал работу арбитров в Англии

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Главный тренер «Донкастер Роверс» Даррен Фергюсон, который является сыном легендарного наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, прокомментировал работу арбитров во время матча Первой лиги Англии с «Плимут Аргайл».

«Лайнсмен видел, что пенальти был. У нас очень слабые арбитры. Это был чистейший пенальти. А нам забили с нарушением правил», — приводит слова Фергюсона Daily Mail.

Специалист назвал такой уровень судейства отвратительным и позорным.

«Что можно сделать, чтобы исправить ситуацию? Что я могу сделать? Застрелить их? Хорошая идея», — добавил Фергюсон.

Встреча между «Донкастером» и «Плимутом» закончилась со счётом 1:1.

Ранее бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Блаттер выступил против использования системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018.

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