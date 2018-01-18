Режиссёр «Икара»: в допинговом скандале замешаны не только российские спортсмены

Режиссёр фильма «Икар» Брайан Фогель сообщил, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков раскритиковал систему допинг-тестирования на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

«Он сказал мне, что тестирование на Олимпиаде в Лондоне было, по его мнению, худшим, которое он когда-либо видел на Играх», — приводит слова Фогеля BBC.

Режиссёр также заметил, что в допинговых скандалах в спорте нельзя однозначно винить российскую сторону.

«Он присутствовал в лаборатории, и он сказал мне, что там был беспорядок. Поэтому я считаю справедливым предположение, что в этом скандале замешаны далеко не только российские спортсмены», — добавил Фогель.

Ранее Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом.