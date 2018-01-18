Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом

Режиссёр фильма «Икар» Брайан Фогель сообщил, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков подозревает нескольких британских спортсменов в манипуляциях с допингом.

«Я, конечно, не хотел бы называть имён, потому что это не моё дело, но было несколько британских спортсменов, которых он назвал», — приводит слова Фогеля BBC.

Режиссёр предположил, что Родченков уже сообщил их имена во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что допинг-пробы не могли оставаться в сочинской лаборатории на ночь.