В бразильской лаборатории жаловались на бракованные пробирки на ОИ в Рио

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Пробирки, предназначенные для взятия анализов на допинг во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, оказались нестандартного размера.

В распоряжение RT поступило письмо координатора бразильской лаборатории Франсиско Нето.

Бразилец жаловался на несоответствие нормам пробирок компании Berlinger. Он также сетовал, что крышки ломались и после вскрытия закрыть пробу часто не представлось возможным.

Ранее сообщалось, что часть взятых во время Олимпийских игр — 2016 допинг-проб не были зарегистрированы в системе.

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