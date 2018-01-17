ЦСКА разгромил «Анадолу Эфес» в рамках баскетбольной Евролиги

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Московский ЦСКА переиграл «Анадолу Эфес» в матче 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Итоговый счёт встречи — 110:79 в пользу армейцев.

Самым результативным игроком матча стал Кори Хиггинс, на его счету 21 очко. 

В составе гостей 19 очков набрал Брок Мотум.

После 18 матчей ЦСКА лидирует, в его активе 14 побед при четырёх поражениях. «Анадолу Эфес» с балансом 5:13 занимает 15-е, предпоследнее место.

Ранее «Химки» нанесли поражение «Црвене Звезде» в баскетбольной Евролиге.

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