ЦСКА разгромил «Анадолу Эфес» в рамках баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА переиграл «Анадолу Эфес» в матче 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Итоговый счёт встречи — 110:79 в пользу армейцев.

Самым результативным игроком матча стал Кори Хиггинс, на его счету 21 очко.

В составе гостей 19 очков набрал Брок Мотум.

После 18 матчей ЦСКА лидирует, в его активе 14 побед при четырёх поражениях. «Анадолу Эфес» с балансом 5:13 занимает 15-е, предпоследнее место.

Ранее «Химки» нанесли поражение «Црвене Звезде» в баскетбольной Евролиге.