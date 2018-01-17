ЦСКА прервал серию побед из восьми матчей КХЛ, уступив «Нефтехимику»

«Нефтехимик» на домашнем льду одержал минимальную победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственную шайбу в матче забросил шведский защитник «Нефтехимика» Эрик Густафссон на 27-й минуте.

Голкипер хозяев Илья Ежов отразил 37 бросков по воротам и отыграл в седьмой раз на ноль в этом сезоне.

Хоккеисты «Нефтехимика» прервали четырёхматчевую серию поражений, ЦСКА прервал восьмиматчевую серию побед. Нижнекамцы победили армейцев впервые с 2011 года.

В других матчах дня казанский «Ак Барс» на домашнем льду победил «Йокерит» со счётом 2:1, «Слован» в гостевом матче в серии буллитов сломил сопротивление «Сочи» — 2:1.

Ранее «Салават Юлаев» победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.