«Салават Юлаев» победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» в родных стенах переиграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Победу уфимской команде принесли шайбы Владимир Ткачёв (17-я минута), Теэму Хартикайнен (28), Линус Умарк (40) и Александр Логинов (59). 

Автором единственного гола «Витязя» стал Артём Швец-Роговой (2).

«Салават Юлаев» с 80 очками после 51 матча занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Витязь» с 57 баллами располагается на 11-м месте Западной конференции.

Ранее сообщалось, что в состав сборной Словакии на ОИ-2018 вошли два игрока КХЛ.

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