«Эвертон» официально объявил о переходе футболиста «Арсенала» Уолкотта

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Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» официально объявил о переходе форварда «Арсенала» Тео Уолкотта.

Контракт Уолкотта рассчитан до конца июня 2021 года, сообщает официальный сайт «Эвертона».

«Я очень амбициозен и пришёл сюда, потому что хочу, чтобы клуб вышел на следующий уровень. Чувствую, что следующий уровень может быть достигнут. Очень рад начать новую главу и чувствую, что это подходящее место для меня», — сказал Уолкотт.

Сумма трансфера футболиста не разглашается.

Ранее агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна рассказал подробности возможного перехода его клиента в лондонский «Арсенал» в обмен на форварда канониров Алексиса Санчеса.

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