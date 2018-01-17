«Эвертон» официально объявил о переходе футболиста «Арсенала» Уолкотта

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» официально объявил о переходе форварда «Арсенала» Тео Уолкотта.

Контракт Уолкотта рассчитан до конца июня 2021 года, сообщает официальный сайт «Эвертона».

«Я очень амбициозен и пришёл сюда, потому что хочу, чтобы клуб вышел на следующий уровень. Чувствую, что следующий уровень может быть достигнут. Очень рад начать новую главу и чувствую, что это подходящее место для меня», — сказал Уолкотт.

Сумма трансфера футболиста не разглашается.

Ранее агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна рассказал подробности возможного перехода его клиента в лондонский «Арсенал» в обмен на форварда канониров Алексиса Санчеса.