Агент: переход Санчеса в МЮ зависит от решения Мхитаряна по «Арсеналу»

Короткая ссылка
Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна Мино Райола рассказал подробности возможного перехода его клиента в лондонский «Арсенал», в обмен на форварда канониров Алексиса Санчеса.

«Манчестер Юнайтед» не возьмёт Санчеса, пока Мхитарян не согласится перейти в «Арсенал». Мики пока не решил. Он примет решение исходя из того, что лучше для него. Санчес будет частью сделки по Мхитаряну, и никак иначе», — приводит слова Райолы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что футболист «Арсенала» прибыл на медосмотр в «Эвертон».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119