Агент: переход Санчеса в МЮ зависит от решения Мхитаряна по «Арсеналу»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна Мино Райола рассказал подробности возможного перехода его клиента в лондонский «Арсенал», в обмен на форварда канониров Алексиса Санчеса.

«Манчестер Юнайтед» не возьмёт Санчеса, пока Мхитарян не согласится перейти в «Арсенал». Мики пока не решил. Он примет решение исходя из того, что лучше для него. Санчес будет частью сделки по Мхитаряну, и никак иначе», — приводит слова Райолы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что футболист «Арсенала» прибыл на медосмотр в «Эвертон».