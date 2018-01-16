СМИ: Футболист «Арсенала» прибыл на медосмотр в «Эвертон»

Короткая ссылка
Нападающий лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт прибыл в Ливерпуль для прохождения медосмотра перед трансфером в «Эвертон».

Как сообщает Sky Sports, о трансфере, сумма которого может составить £20 млн, может быть объявлено в ближайшее время.

Уолкотт выступает за «Арсенал» с 2006 года. На его счету 65 голов в 270 матчах АПЛ за канониров.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов купить Пьера-Эмерика Обамеянга за €60 млн.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119