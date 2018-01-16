СМИ: Футболист «Арсенала» прибыл на медосмотр в «Эвертон»
Нападающий лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт прибыл в Ливерпуль для прохождения медосмотра перед трансфером в «Эвертон».
Как сообщает Sky Sports, о трансфере, сумма которого может составить £20 млн, может быть объявлено в ближайшее время.
Уолкотт выступает за «Арсенал» с 2006 года. На его счету 65 голов в 270 матчах АПЛ за канониров.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов купить Пьера-Эмерика Обамеянга за €60 млн.
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