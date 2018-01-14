СМИ: «Арсенал» готов купить Обамеянга за €60 млн

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Журналист Гильем Балаге утверждает, что форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в лондонском «Арсенале».

Балаге утверждает, что английский клуб готов заплатить €60 млн за габонского форварда.

«Арсенал» оптимистичен в этом вопросе. В клубе считают, что «Боруссия» согласится. Они полагают, что Обамеянг — идеальная замена Алексиса Санчеса и он будет отлично смотреться в паре с Александром Ляказеттом», — сказал Балаге на своём YouTube-канале.

Ранее Обамеянг был выведен из состава «Боруссии» по дисциплинарным причинам.

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