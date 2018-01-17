Россиянка Сагайдаковская может провести бой за боксёрские титулы WBC, WBA и WBO

Менеджер российской спортсменки Андрей Токарев заявил, что Инна Сагайдаковская весной может провести объединительный бой против костариканки Ханны Габриэль.

Россиянка является чемпионкой мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Костариканская спортсменка имеет звание чемпионки мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO).

«Сейчас мы рассматриваем варианты, с кем и когда Инне подраться дальше. Сначала мы планируем сделать ей бой с чемпионкой мира по версиям WBA и WBO Ханной Габриэль в категории до 69 кг. Говоря о месте и датах, думаем весной — в апреле вплоть до середины мая, в США или Коста-Рике», — цитирует Токарева ТАСС.

В качестве следующей соперницы россиянки, по словам менеджера, рассматривается уругвайка Крис Намус, чемпионка по версии Международной боксёрской федерации (IBF). В случае победы в обоих поединках Сагайдаковская станет первой российской абсолютной чемпионкой мира по боксу.

Сагайдаковская провела на профессиональном ринге семь боев, в которых одержала семь побед (три — нокаутом).

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