Россиянка Сагайдаковская может провести бой за боксёрские титулы WBC, WBA и WBO
Россиянка является чемпионкой мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Костариканская спортсменка имеет звание чемпионки мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO).
«Сейчас мы рассматриваем варианты, с кем и когда Инне подраться дальше. Сначала мы планируем сделать ей бой с чемпионкой мира по версиям WBA и WBO Ханной Габриэль в категории до 69 кг. Говоря о месте и датах, думаем весной — в апреле вплоть до середины мая, в США или Коста-Рике», — цитирует Токарева ТАСС.
В качестве следующей соперницы россиянки, по словам менеджера, рассматривается уругвайка Крис Намус, чемпионка по версии Международной боксёрской федерации (IBF). В случае победы в обоих поединках Сагайдаковская станет первой российской абсолютной чемпионкой мира по боксу.
Сагайдаковская провела на профессиональном ринге семь боев, в которых одержала семь побед (три — нокаутом).
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