КНДР и Южная Корея сформируют единую женскую команду по хоккею на ОИ-2018

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КНДР и Южная Корея достигли соглашения о формировании единой женской команды по хоккею на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Договорённость была достигнута на проходящих в пограничном пункте Пханмунджом переговорах между делегациями обеих стран.

Ранее стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом на церемонии открытия ОИ-2018.

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