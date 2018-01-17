КНДР и Южная Корея сформируют единую женскую команду по хоккею на ОИ-2018
КНДР и Южная Корея достигли соглашения о формировании единой женской команды по хоккею на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Договорённость была достигнута на проходящих в пограничном пункте Пханмунджом переговорах между делегациями обеих стран.
Ранее стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом на церемонии открытия ОИ-2018.
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