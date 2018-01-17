КНДР и Южная Корея сформируют единую женскую команду по хоккею на ОИ-2018

КНДР и Южная Корея достигли соглашения о формировании единой женской команды по хоккею на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап». Договорённость была достигнута на проходящих в пограничном пункте Пханмунджом переговорах между делегациями обеих стран. Ранее стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом на церемонии открытия ОИ-2018.