Президент «Урала» рассказал, в каком случае команда подпишет контракт с Месси

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал об активности команды на трансферном рынке.

«Селекционная работа ведётся круглый год, 24 часа в сутки. Масса футболистов, масса агентов. Сейчас на примете два футболиста, ведём переговоры. Больше нам не нужно. Ну если, конечно, Месси за миллион рублей не выставят на продажу. Тогда мы, конечно, его возьмём», — приводит слова Иванова «Областная газета».

Президент «Урала» отметил, что в планах клуба — иметь по два футболиста на каждую позицию. Он добавил, что большая конкуренция за место в составе не всегда является полезным фактором.

Ранее президент «Урала» рассказал, есть ли возможность вернуть в команду футболиста «Зенита» Олега Шатова.