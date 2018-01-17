СМИ: Моуринью продлит контракт с МЮ до 2021 года
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью близок к переподписанию соглашения с английской командой.
Как сообщает Sky Sports, срок нового контракта будет рассчитан до 2021 года.
Португалец заявлял о желании продолжить работу с МЮ, а агент специалиста в октябре начал переговоры с руководством клуба.
Действующее соглашение Моуриньо с командой истекает в 2019 году.
Ранее агент Райола заявил, что переход Санчеса в МЮ зависит от решения Мхитаряна по «Арсеналу».
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