Пойманный на допинге экс-чемпион UFC прошёл тестирование на полиграфе
Пойманный на допинге бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс прошёл тестирование на полиграфе.
Об этом сообщает MMA Fighting.
Джонс провалил допинг-тест летом 2017 года. Проба дала положительный результат на туринабол.
Тест был сдан перед боем с Даниэлем Кормье за чемпионский пояс, в котором Джонс одержал победу.
Согласно источнику, для американского спортсмена, который изъявил желание пройти тестирование на полиграфе с целью доказать свою невиновность, оно прошло успешно.
Ранее сообщалось, что футболист клуба Серии А дисквалифицирован на год за допинг.
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