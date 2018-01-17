Пойманный на допинге экс-чемпион UFC прошёл тестирование на полиграфе

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Пойманный на допинге бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс прошёл тестирование на полиграфе.

Об этом сообщает MMA Fighting.

Джонс провалил допинг-тест летом 2017 года. Проба дала положительный результат на туринабол.

Тест был сдан перед боем с Даниэлем Кормье за чемпионский пояс, в котором Джонс одержал победу.

Согласно источнику, для американского спортсмена, который изъявил желание пройти тестирование на полиграфе с целью доказать свою невиновность, оно прошло успешно.

Ранее сообщалось, что футболист клуба Серии А дисквалифицирован на год за допинг.

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