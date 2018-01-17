Футболист клуба Серии А дисквалифицирован на год за допинг

Короткая ссылка
Защитник и капитан клуба — дебютанта итальянской Серии А «Беневенто» Фабио Лучиони дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Football Italia, проба игрока, взятая 10 сентября после матча с «Торино», дала положительный результат на клостебол.

Отмечается, что главный врач «Беневенто» Вальтер Джорджоне дисквалифицирован на четыре года, поскольку именно он случайно дал 30-летнему футболисту запрещённое вещество.

Клуб намерен обжаловать отстранение Лучиони.

Ранее сообщалось, что протоколы допинг-контроля, не найденные в РУСАДА после запроса ФИФА, не относятся к российским футболистам.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119