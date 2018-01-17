Дубль Ихеаначо вывел «Лестер» в 1/16 финала Кубка Англии по футболу

«Лестер Сити» на своём поле обыграл «Флитвуд Таун» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором победного дубля стал нигерийский форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо.

По итогам параллельных матчей в следующий раунд турнира также пробились «Кардифф Сити», «Шеффилд Уэнсдей» и «Рединг».

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок России может пройти в Катаре или Казахстане.