Дубль Ихеаначо вывел «Лестер» в 1/16 финала Кубка Англии по футболу
«Лестер Сити» на своём поле обыграл «Флитвуд Таун» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором победного дубля стал нигерийский форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо.
По итогам параллельных матчей в следующий раунд турнира также пробились «Кардифф Сити», «Шеффилд Уэнсдей» и «Рединг».
Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок России может пройти в Катаре или Казахстане.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard