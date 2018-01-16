Глава РФПЛ Прядкин: Суперкубок России может пройти в Катаре или Казахстане

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что существует несколько предложений насчёт места проведения матча за Суперкубок России.

«Есть предложение вообще изменить сроки проведения Суперкубка. Провести его в декабре за границей. Есть ряд примеров для популяризации российского футбола. Нам поступило предложение от Катара, от Федерации футбола Казахстана. Это всё обсуждаемо. В начале февраля определим место проведения Суперкубка», — цитирует Прядкина «Спорт-Экспресс».

По словам главы РФПЛ, принимающая сторона понесёт расходы на проведение матча за Суперкубок.

Прядкин также отметил, что клубы РФПЛ изъявили желание, чтобы выход тренеров за пределы технической зоны не наказывался дисквалификацией.

Ранее сообщалось, что стадион в Самаре может принять матч за Суперкубок России в 2018 году.