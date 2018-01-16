Двукратный чемпион ОИ Васильев обеспокоен результатами российских биатлонистов перед ОИ-2018

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонистов на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«Очень тревожно за результаты наших биатлонистов на Олимпиаде. Осталось совсем мало времени, а состояние спортсменов оставляет желать лучшего. А тут ещё и стрельба разладилась — это меня больше всего волнует. Ходом что-то ещё можно подправить, а вот нестабильная стрельба — это больше всего настораживает», — приводит слова Васильева «Советский спорт».

Он отметил, что не разделяет эйфорию от бронзы в эстафете у мужчин.

«На последнем рубеже итальянец «закрутился» на штрафном круге, а немцы вообще намазали невиданно много — аж целых 10 дополнительных патронов использовали. Мы использовали четыре и при этом с трудом заползли на пьедестал. И это меня сильно расстраивает и тревожит», — добавил олимпийский чемпион.

Ранее эксперт высказал мнение, что российские биатлонисты способны подойти к Олимпийским играм в хорошей форме.