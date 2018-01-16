Эксперт: российские биатлонисты способны подойти к Олимпийским играм в хорошей форме

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев в интервью RT заявил, что российские биатлонисты могут подойти к Играм в Пхёнчхане в хорошей форме. По его мнению, спортсмены успеют подготовиться к ОИ менее чем за месяц.

«За это время можно подготовиться и приехать в Пхёнчхан в хороших кондициях. Пока мужчины выглядят разобранными — ни хода, ни стрельбы. Но потихоньку скорости начинают расти. Очень важно прислушаться к самим спортсменам. Они не какие-нибудь перворазрядники, а мастера высокого класса и могут дискутировать с тренерами о собственной подготовке. В сборной должно быть взаимопонимание», — заявил Алябьев в интервью RT.

Специалист отметил, что российские биатлонисты в Пхёнчхане смогут бороться за медали не только в эстафете, но и в личных гонках.

«Недавно слушал интервью двукратной олимпийской чемпионки в лыжных гонках и биатлоне Анфисы Резцовой. Она уже посыпает голову пеплом и говорит, что всё потеряно. А я так не считаю! Ребята-то у нас хорошие. В течение месяца спортсмен может набрать форму. Они же готовились на протяжении целого года. Хотя, не скрою, бороться с такими сильными соперниками в Пхёнчхане россиянам будет очень сложно. Конечно, шансы на медаль у наших мужчин высоки именно в эстафете, но и в личных гонках ребята тоже способны выстрелить», — добавил Алябьев.

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