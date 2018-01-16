Отец Сироткина: Сергей даёт такую обратную связь, какую молодые пилоты в его возрасте ранее никогда не давали

Отец российского пилота Сергея Сироткина Олег поделился впечатлениями от подписания его сыном контракта с британской командой «Формулы-1» «Уильямс».

«Сергей оказался сильнее Кубицы на тестах как в квалификационном режиме, так и в гоночном. Плюс Сергея тестировали на симуляторе, где он также продемонстрировал очень хорошие знания. Он даёт такую обратную связь, какую молодые пилоты в его возрасте ранее никогда не давали», — приводит слова Олега Сироткина ТАСС.

Он отметил, что задачей его сына на предстоящий сезон будет помощь команде в сохранении пятой строчки Кубка конструкторов по итогам чемпионата.

«Ситуация сейчас сложная: «Макларен» переходит на двигатели «Рено», а шасси у них всегда было одним из лучших, что ставит их в один ряд с «Ред Буллом». «Рено» уже около двух лет готовит машину к этому сезону, так что они тоже поедут быстрее, чем в прошлом году», — добавил отец пилота.

Ранее в «Уильямсе» рассказали о причинах выбора Сироткина.