СМИ: Стало известно место проведения итогового чемпионата WTA по теннису

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Стало известно место проведения итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) по теннису.

Турнир пройдёт в китайском Шэньчжэне, сообщает Eco Sports. Официально эта информация пока не подтверждается. По версии портала, Шэньчжэнь станет столицей итогового турнира до 2028 года.

В борьбе за место проведения также участвовали Санкт-Петербург и Сингапур.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Дементьева рассказала, что заявка Санкт-Петербурга на проведение итогового турнира впечатлила руководство WTA.

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