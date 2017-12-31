Дементьева рассказала, что заявка Санкт-Петербурга на проведение итогового турнира впечатлила руководство WTA

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Дементьева рассказала, как прошла презентация заявки Санкт-Петербурга на проведение итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Для нас это был финальный этап той огромной работы, которая была проделана. Мы представили специальный видеоролик, выступили с речью. Руководство WTA, это, кстати, удивило: признались, что за 40 лет не видели, чтобы профессиональные теннисистки представляли и боролись за право проведения турнира», — приводит слова Дементьевой «Советский спорт».

Она отметила, что всем понравилась презентация.

«Петербург вообще такой город, где каждый хочет побывать хотя бы раз в жизни. А если ещё появится повод в виде Итогового чемпионата, то захочется вдвойне! В общем, директорат WTA был впечатлён», — добавила бывшая третья ракетка мира.

29 сентября стало известно, что Санкт-Петербург наравне с одним из городов Китая претендует на проведение итогового турнира WTA с 2019 по 2024 год.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова хотела бы выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.