На матче юношеских команд в Финляндии арбитр ударил отца хоккеиста

Арбитр ударил по лицу отца одного из хоккеистов на матче детских команд 2008 года рождения «Йокерит» — «Эспоо» в Финляндии.

Отец начал спорить с судьёй по поводу удаления, за что получил удар со стороны арбитра. Матч судил один из тренеров «Йокерита», сообщает Iltalehti.

Один из представителей «Йокерита» также назвал хоккеистов другой команды гомосексуалистами и показал им средний палец.

Пострадавший отец подал заявление в правоохранительные органы. Клубы намерены расследовать данный инцидент. Они не исключают применения дисциплинарных санкций.

Ранее главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров заявил, что секс и драки — лучшие двигатели торговли, хоккей — не исключение.