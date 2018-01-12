Назаров: секс и драки это лучшие двигатели торговли, хоккей — не исключение

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров, возглавляющий сборную дивизиона Харламова, высказал мнение относительно приглашения девушек в качестве ассистенток на Матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Многих своих игроков знаю в лицо, успел немного пообщаться, но сильно лезть в тренировочный процесс не стану, отдам все бразды правления своей ассистентке (журналистке Марии Басс. — RT), расскажу ей все свои тайны и спокойно буду наблюдать за её работой и в случае необходимости страховать. Научу и кричать на ребят, не думаю, что они обидятся», — рассказал Назаров RT.

Он отметил, что в такой игре любые действия воспринимаются с улыбкой.

«В целом идея пригласить вторыми тренерами девушек мне очень близка. Давно говорю, что секс и драки это лучшие двигатели торговли. Хоккей — не исключение», — добавил специалист.

Матч звёзд КХЛ состоится в рамках Недели звёзд КХЛ, которая пройдёт в Астане с 10 по 14 января.

Ранее КХЛ выступила с заявлением по поводу резкого ухудшения погоды в Астане.