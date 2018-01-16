Действующий чемпион Australian Open Федерер вышел во второй круг турнира

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Швейцарец Роджер Федерер вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Действующий победитель турнира в трёх сетах обыграл словенца Аляжа Бедене со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 39 минут. 

За выход в третий круг турнира Федерер поспорит с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом.

Ранее россиянин Карен Хачанов обыграл канадца Питера Полански в матче первого круга Australian Open.

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