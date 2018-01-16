Россиянин Хачанов обыграл канадца Полански в матче первого круга Australian Open

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Россиянин Карен Хачанов преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Хачанов обыграл канадца Полански в трёх сетах со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 31 минута.

Россиянин встретится во втором круге с победителем матча Хуан Мартин Дель Порто (Аргентина) — Фрэнсис Тиафо (США).

Ранее ещё один россиянин Даниил Медведев пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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