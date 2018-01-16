Даниил Медведев пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче первого раунда Медведев одержал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом в четырёх сетах со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (10:8), 6:4. Матч продолжался 3 часа 32 минуты.

За право выйти в третий круг россиянин поспорит с Чон Хёном из Южной Кореи.

Ранее Новак Джокович и Стэн Вавринка вышли во второй круг Australian Open.