Джокович и Вавринка вышли во второй круг Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче первого раунда Джокович одержал победу над американцем Дональдом Янгом в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 52 минуты.

За право выйти в третий круг Джокович поспорит с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и испанцем Хауме Муньяром.

В другом матче швейцарец Стэн Вавринка в четырёх сетах обыграл теннисиста из Литвы Рикардаса Беранкиса — 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (7:2).

Ранее россиянин Евгений Донской с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии по теннису.