Россиянин Донской обыграл Майера и вышел во второй круг Australian Open

Короткая ссылка
Россиянин Евгений Донской с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Донской в матче первого круга переиграл немца Флориана Майера со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 58 минут.

В поединке второго круга россиянин сразится с победителем матча Орасио Себальос (Аргентина) — Фабио Фоньини (Италия).

Ранее Мария Шарапова с победы стартовала на Australian Open.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119