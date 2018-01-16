Россиянин Донской обыграл Майера и вышел во второй круг Australian Open
Россиянин Евгений Донской с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Донской в матче первого круга переиграл немца Флориана Майера со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 58 минут.
В поединке второго круга россиянин сразится с победителем матча Орасио Себальос (Аргентина) — Фабио Фоньини (Италия).
Ранее Мария Шарапова с победы стартовала на Australian Open.
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