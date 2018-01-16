Россиянин Донской обыграл Майера и вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Евгений Донской с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Донской в матче первого круга переиграл немца Флориана Майера со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 58 минут. В поединке второго круга россиянин сразится с победителем матча Орасио Себальос (Аргентина) — Фабио Фоньини (Италия). Ранее Мария Шарапова с победы стартовала на Australian Open.