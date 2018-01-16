Шарапова с победы стартовала на Australian Open

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Россиянка Мария Шарапова успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом круге она достаточно уверенно обыграла немку Татьяну Марию со счётом 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 20 минут. 

Во втором круге Шарапова встретися с победительницей матча Варвара Лепченко (США) — Анастасия Севастова (Латвия).

Ранее сообщалось, что в первый день теннисный турнир Australian Open посетили 72 253 зрителя.

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