Шарапова с победы стартовала на Australian Open

Россиянка Мария Шарапова успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом круге она достаточно уверенно обыграла немку Татьяну Марию со счётом 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 20 минут.

Во втором круге Шарапова встретися с победительницей матча Варвара Лепченко (США) — Анастасия Севастова (Латвия).

Ранее сообщалось, что в первый день теннисный турнир Australian Open посетили 72 253 зрителя.