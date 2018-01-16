Шарапова с победы стартовала на Australian Open
Россиянка Мария Шарапова успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В первом круге она достаточно уверенно обыграла немку Татьяну Марию со счётом 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 20 минут.
Round 1 👊🏻 #AusOpen ❤️ This Dress pic.twitter.com/d7MXpsE461— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 16 января 2018 г.
Во втором круге Шарапова встретися с победительницей матча Варвара Лепченко (США) — Анастасия Севастова (Латвия).
Ранее сообщалось, что в первый день теннисный турнир Australian Open посетили 72 253 зрителя.
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