Первый день теннисного турнира Australian Open посетили 72 253 зрителя

Матчи первого дня Открытого чемпионата Австралии по теннису посетили 72 253 зрителя.

Об этом информирует официальный Twitter турнира.

«Большой палец вверх тем 72 253 болельщикам, которые сделали наш первый день в 2018 году незабываемым», — отмечается в сообщении.

👍 to the 72,253 fans who made our first day for 2018 one to remember.#AusOpenpic.twitter.com/Zkltr37sHQ — #AusOpen (@AustralianOpen) 15 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open.