Первый день теннисного турнира Australian Open посетили 72 253 зрителя

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Матчи первого дня Открытого чемпионата Австралии по теннису посетили 72 253 зрителя.

Об этом информирует официальный Twitter турнира. 

«Большой палец вверх тем 72 253 болельщикам, которые сделали наш первый день в 2018 году незабываемым», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open.

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