Футболист Бурлак перешёл из «Рубина» в «Крылья Советов»

Защитник казанского «Рубина» Тарас Бурлак перешёл в клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Крылья Советов».

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури отметил положительные качества Тараса Бурлака.

«Мы прекрасно знаем игровые и человеческие качества Бурлака, в Самаре он уже свой, провёл за нашу команду очень достойные полтора сезона. И как только появилась возможность вернуть Тараса в «Крылья», мы сразу ей воспользовались», — приводит слова Циклаури пресс-служба клуба.

Бурлак ранее выступал за «Крылья Советов» в 2015—2016 годах на правах аренды и провёл за команду 43 матча в различных турнирах, забив один гол. В нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Бурлак в составе «Рубина» сыграл только один матч.

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