Футболист дортмундской «Боруссии» Обамеянг вернулся к тренировкам с основным составом

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся к тренировкам с основным составом дортмундской «Боруссии».

Обамеянг провёл тренировку с командой, после чего остался на дополнительное занятие на поле, сообщает Bild. Главный тренер команды Петер Штёгер может выпустить игрока в матче следующего тура немецкой Бундеслиги против берлинской «Герты».

Ранее Штёгер вывел Обамеянга из состава по дисциплинарным причинам.

В СМИ сообщалось, что «Арсенал» готов купить Обамеянга за €60 млн.