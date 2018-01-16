Футболист дортмундской «Боруссии» Обамеянг вернулся к тренировкам с основным составом

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Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся к тренировкам с основным составом дортмундской «Боруссии».

Обамеянг провёл тренировку с командой, после чего остался на дополнительное занятие на поле, сообщает Bild. Главный тренер команды Петер Штёгер может выпустить игрока в матче следующего тура немецкой Бундеслиги против берлинской «Герты».

Ранее Штёгер вывел Обамеянга из состава по дисциплинарным причинам.

В СМИ сообщалось, что «Арсенал» готов купить Обамеянга за €60 млн.

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