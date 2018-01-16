СМИ: «Спартак» заинтересован в покупке футболиста сборной Польши Саламона

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении защитника итальянского клуба СПАЛ и сборной Польши Бартоша Саламона.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Calciomercatonews.

В нынешнем сезоне Саламон, права на которого принадлежат «Кальяри», провёл в составе СПАЛ 16 матчей в чемпионате Италии.

Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, при каком условии он согласится на продажу Квинси Промеса в другой клуб.