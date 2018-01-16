Матч чемпионата Португалии по футболу отменили из-за угрозы обрушения трибуны

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Матч 18-го тура чемпионата Португалии по футболу «Эшторил» — «Порту» был отменён в целях безопасности.

В перерыве встречи на одной из бетонных конструкций трибуны была замечена большая трещина. Зрители экстренно были эвакуированы на поле, а затем покинули стадион, сообщает пресс-служба «Порту».

Судья в целях безопасности решил не возобновлять игру после перерыва. Матч прервался при счёте 1:0 в пользу «Эшторила». О дате переноса встречи будет объявлено позднее.

Арена «Эшторила» — стадион «Антониу Коимбра да Мота» — была построена в 1938 году. В 2010-м стадион, вмещающий 8 тыс. зрителей, был реконструирован.

Ранее «Рубин» отменил контрольный матч, запланированный на 15 января.

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