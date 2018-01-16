Экс первая ракетка мира Виландер оценил шансы российских теннисистов попасть в топ-10

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Бывшая первая ракетка мира, семикратный чемпион турниров Большого шлема Матс Виландер высказал своё мнение о молодых российских теннисистах.

«Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Карен Хачанов — три молодых игрока, которых мы видели в разных ситуациях. Предположу, что они не задержатся в категории перспективных игроков, а наверняка через какое-то время попадут в топ-10», — цитирует Виландера «Чемпионат».

Швед, ныне работающий комментатором, также отметил, что россияне уже одерживали победы на крупных турнирах.

«Все трое показывают отличный теннис, они опасны, они очень серьёзно настроены, и я думаю, что за последние десять лет это лучшие представители российского мужского тенниса», — заявил Виландер.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев возглавил Чемпионскую гонку Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

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