Российский теннисист Медведев возглавил Чемпионскую гонку АТР

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Россиянин Даниил Медведев вышел на первое место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Благодаря победе на турнире в Сиднее в активе 21-летнего россиянина 262 балла.

Вторую строчку с отставанием от лидера в семь очков занимает австралиец Алекс де Минаур. Его соотечественник Ник Кирьос — третий.

Другой представитель России Андрей Рублёв — 11-й, а Карен Хачанов — 91-й.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open.

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