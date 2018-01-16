Веснина вышла во второй круг Australian Open

Россиянка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом матче турнира российская теннисистка обыграла представительницу Туниса Онс Жабер — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

За выход в третий круг Елена сразится либо с японкой Наоми Осака, либо со словачкой Кристина Кучова.

В другом матче первого раунда россиянка Анна Блинкова потерпела поражение от Бернарды Перы со счётом 2:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что россиянин Евгений Донской обыграл Флориана Майера и вышел во второй круг Australian Open.