Веснина вышла во второй круг Australian Open
Россиянка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом матче турнира российская теннисистка обыграла представительницу Туниса Онс Жабер — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
За выход в третий круг Елена сразится либо с японкой Наоми Осака, либо со словачкой Кристина Кучова.
В другом матче первого раунда россиянка Анна Блинкова потерпела поражение от Бернарды Перы со счётом 2:6, 2:6.
Ранее сообщалось, что россиянин Евгений Донской обыграл Флориана Майера и вышел во второй круг Australian Open.
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