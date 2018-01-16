«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сток Сити» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Сток Сити» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:0.

Забитыми голами в игре отметились Луис Антонио Валенсия (9-я минута), Антони Марсьяль (38-я минута) и Ромелу Лукаку (72-я минута).

МЮ набрал 50 очков и закрепился на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидера, «Манчестер Сити», на 12 очков.

«Сток» занимает 18-е место и входит в зону вылета.

Ранее «Сток Сити» назвал имя нового главного тренера клуба.