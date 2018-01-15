«Сток Сити» назвал имя нового главного тренера клуба

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Сток Сити» объявил о назначении Пола Ламберта главным тренером команды.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 48-летним шотландским специалистом рассчитано на 2,5 года.

Предыдущим местом работы Ламберта был «Вулверхэмптон Уондерерс». Ранее он работал в таких клубах, как «Норвич Сити», «Астон Вилла» и «Блэкберн Роверс».

По итогам 22 туров АПЛ «Сток Сити» с 20 очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что Рейнальдо Руэда назначен главным тренером сборной Чили по футболу.