«Сток Сити» назвал имя нового главного тренера клуба
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Сток Сити» объявил о назначении Пола Ламберта главным тренером команды.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 48-летним шотландским специалистом рассчитано на 2,5 года.
Предыдущим местом работы Ламберта был «Вулверхэмптон Уондерерс». Ранее он работал в таких клубах, как «Норвич Сити», «Астон Вилла» и «Блэкберн Роверс».
По итогам 22 туров АПЛ «Сток Сити» с 20 очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее сообщалось, что Рейнальдо Руэда назначен главным тренером сборной Чили по футболу.
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