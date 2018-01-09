Колумбиец Руэда назначен главным тренером сборной Чили по футболу
Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до конца отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Если команда попадёт на мировое первенство в Катаре, соглашение может быть продлено, сообщает пресс-служба чилийской федерации футбола.
Руэда сменил на этом посту испанца Хуана Антонио Пицци, который подал в отставку после невыхода сборной Чили на чемпионат мира — 2018.
Колумбиец ранее вывел Гондурас на ЧМ-2010, а также одержал победу в Кубке Либертадорес — 2016 вместе с «Атлетико Насьональ».
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер национальной команды Чили по футболу Хуан Антонио Пицци занял должность наставника сборной Саудовской Аравии.