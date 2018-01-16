Двукратный олимпийский чемпион раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону. По мнению эксперта, специалисты, которые работают с командой, пустили процесс на самотёк.

«На первый взгляд, у нас хороший тренерский штаб, во главе которого стоит Владимир Барнашов, прошедший большую школу. Но иногда складывается впечатление, что работа ведётся по принципу «как получится». Тем более мы не слышим от тренеров никаких объяснений. Отвечающий за девушек Сергей Коновалов регулярно общается с прессой, но без конкретики — ходит вокруг да около. Наставник мужской сборной Рико Гросс вообще молчит. Тренерский процесс закрыт. Не должно же всё пускаться на самотёк. Ребят-спортсменов откровенно жалко. Они заложники этой ситуации», — заявил Алябьев в интервью RT.

Эксперт призвал руководство СБР вмешаться в работу тренерского штаба, чтобы разобраться в причинах плохого выступления российских биатлонистов в преддверии Олимпийских игр.

«Людей готовили по определённой методике, где-то идёт некий сбой. После ОИ тренеры обещают дать ответы на все вопросы. Но, извините меня, после Игр кого-то из них может больше в сборной и не оказаться. В итоге как всегда выгонят тех, кто действительно работал, а приспособленцев оставят. В своё время так убирали Владимира Аликина и Анатолия Хованцева», — добавил Алябьев.

Ранее эксперт заявил, что российские биатлонисты способны подойти к Олимпийским играм в хорошей форме.