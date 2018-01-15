Стало известно, когда состоится следующий бой Нурмагомедова

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда состоится его ближайший поединок.

«Уже чувствую себя хорошо, восстановился. Если у меня травм нет, нет операций, то мой вес всегда около 82 килограммов. Сейчас нужно тренироваться. Две недели отдохнул, и хватит. В феврале улетаем, в апреле уже бой», — приводит слова спортсмена RedFuryMMA.

Пока не известно имя оппонента Нурмагомедова. Им может стать представитель США Тони Фергюсон.

Ранее сообщалось, что в UFC намерены лишить Макгрегора чемпионского пояса и провести титульный бой Нурмагомедов — Фергюсон.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119