Стало известно, когда состоится следующий бой Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда состоится его ближайший поединок.

«Уже чувствую себя хорошо, восстановился. Если у меня травм нет, нет операций, то мой вес всегда около 82 килограммов. Сейчас нужно тренироваться. Две недели отдохнул, и хватит. В феврале улетаем, в апреле уже бой», — приводит слова спортсмена RedFuryMMA.

Пока не известно имя оппонента Нурмагомедова. Им может стать представитель США Тони Фергюсон.

Ранее сообщалось, что в UFC намерены лишить Макгрегора чемпионского пояса и провести титульный бой Нурмагомедов — Фергюсон.